En Corse, il faut parcourir en moyenne 15 Km pour accéder à un lieu culturel

La culture est souvent considérée comme l'essence même de la société, un reflet de son identité et de ses valeurs. En France, pays réputé pour sa richesse culturelle, cette importance est particulièrement mise en avant, avec une politique dite d'« exception culturelle ». Pourtant, une réalité criante émerge en Corse : les habitants doivent parcourir plus de 15 kilomètres en moyenne pour accéder à un lieu culturel. Une situation qui soulève des interrogations sur l'accès à la culture pour tous dans cette région.Selon les données révélées par le dernier baromètre des abonnements numériques établi par Spliiit , la Corse se retrouve confrontée à un défi majeur en matière d'accès à la culture. Que ce soit pour assister à des projections de films, des concerts, découvrir de nouveaux livres ou encore s'immerger dans l'univers des jeux vidéo, les habitants doivent majoritairement se tourner vers les plateformes de streaming pour satisfaire leurs besoins culturels. Toutefois, cette solution n'est pas exempte de problèmes, puisqu'elle tend à creuser les inégalités économiques déjà existantes.La géographie joue un rôle crucial dans cette réalité. La région peu dense avec environ 350 000 habitants, se trouve confrontée à un maillage culturel déséquilibré. Ainsi, plus de la moitié des résidents français vivent à une distance comprise entre 5 et 30 kilomètres des établissements culturels, dont 20 % dans des communes situées à plus de 15 kilomètres. Cette situation place les Corses dans une position particulièrement difficile, avec une moyenne de plus de 15 kilomètres à parcourir pour accéder à la culture.Face à cette réalité, les abonnements numériques deviennent des alliés incontournables pour l'accès à la création. Pourtant, ces abonnements représentent un coût non négligeable. Les statistiques montrent que 45 % des Français possèdent plus de trois abonnements, dont 15 % en possèdent plus de cinq. En Corse, la moyenne s'établit à plus de trois abonnements par foyer, plaçant ainsi les insulaires dans la fourchette haute de cette tendance nationale.Néanmoins, cette solution n'est pas sans ses propres défis. En effet, les tarifs des abonnements numériques sont jugés prohibitifs par une grande partie de la population, en particulier en Corse. Selon les données recueillies, 74 % des Français estiment que les tarifs sont trop élevés voire inabordables, un pourcentage qui s'établît à 64 % en Corse. Cette réalité souligne l'existence de barrières économiques importantes pour l'accès à la culture, même à travers les plateformes de streaming.