En Corse en 2021, la pandémie mais pas seulement

Après plus de 10 ans de combat, la question de la prise en charge du second accompagnant d'un enfant malade contraint à rejoindre le continent est tranchée. Dans une lettre datée du 18 mai transmise à Laetitia Cucchi, présidente de l'association INSEME, Olivier Véran annonce la pérennisation du dispositif actuel. Même si le décret promis par l'ancienne ministre Agnès Buzyn ne verra vraisemblablement jamais le jour, c'est une grande victoire par l'association/



Un Corse devient le plus jeune Grand-Maître d'échecs français de tous les temps

Le jeune Bastiais Marc Andria Maurizzi a réalisé sa troisième norme de grand-maître international (GMI) d'échecs, il y a de cela quelques jours lors du tournoi de Grands Maîtres, organisé par le Club du C'Chartres Échecs, du 17 au 21 mai.

Un excellent résultat qui lui permet, à à peine 14 ans et 5 jours d'obtenir le titre de GMI à vie. Et dans le même temps de devenir le plus jeune titré de l'histoire des échecs français. Il détrône ainsi Étienne Bacrot qui détenait le record de précocité du plus jeune GMI français à 14 ans et 2 mois. Et ce depuis 24 ans !



La Corse maîtrise de la reproduction de la langouste

Le 25 mai, le laboratoire de recherches Stella Mare a annoncé maîtriser la reproduction de la langouste rouge, une prouesse scientifique qui ouvre la voie à un élevage de l’espèce.Une avancée scientifique majeure pour la Corse selon Antoine Aiello, directeur de la plateforme Stella Mare, qui a présenté à la presse la "nouvelle prouesse" réalisée par les équipes de la plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS spécialisée en Ingénierie écologique marine et littorale .