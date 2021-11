En Corse-du-Sud, les boîtes de Noël pour aider les plus démunis font leur retour

Après le succès de 2020, les boîtes de Noël reprennent du service en Corse-du-Sud du 15 novembre au 15 décembre. Portée par l'association La boite au grand coeur 2A présidée par Sophie Padovani, l'initiative suscite à nouveau beaucoup d'enthousiasme. Epaulée par Alexandra Pierandrei, vice présidente, Vanina Patacchini, secrétaire de l'asso, Marie-Paule Guerrini, consultante, Audrey Zberro, trésorière et Paula Spinosi, déléguée des adhérents, la présidente invite tous ceux qui le souhaitent à participer à cette opération qui permettra de gâter "officiellement les enfants et ados, en plus des adultes précaires et ou seuls, et toujours sur le même principe des 5 cadeaux, avec 1 nouveauté; une surprise de votre choix symbolisant pour vous l'essentiel de l'esprit de Noël et ses valeurs."C'est une boîte de chaussures format standard que vous remplirez avec 6 articles :- un accessoire ou "vêtement"( préciser la taille) chaud : écharpe, bonnet, foulard, gants, chaussettes, chaussons neufs ou en bon état.- un produit d hygiene ou de beauté neuf: crème, gel douche, eau de toilette , dentifrice, savon...- un 1 petit mot et/ou dessin pour réchauffer le cœur- un loisir : jeu de cartes, livres, magazines, mots fléchés....à vous de jouer- une gourmandise : gâteaux secs, galettes, bonbons, chocolats, café, thé, biscuits. (aucun produit frais, ni périssable)- une petite surprise qui évoque l'essentiel de Noël pour chacun.."Faites participer les enfants de votre entourage pour le petit mot ou un dessin et montrez leur ce qu'est la solidarité et la magie en cette période de Noël. - suggèrent les organisatrices qui précisent qu'il faut indiquer si la boite est mixte(M), pour homme (H), pour femme (F), enfant garçon (EG) ou enfant fille (EF), ou (EM) enfant mixte, (AG) pour ado garçon ou (AF) pour ado fille ou bien ado mixte (AM). - Cela permettra une distribution des cadeaux bien adaptée aux destinataires."Emballez la comme un cadeau et déposez la dans le point de collecte proche de chez vous! Dépôt dans les points de collecte jusqu'au 15 décembre 2021 dernier délai.Les différentes institutions sociales d'entraide, les Ehpads et différents foyers d’hébergement pourront ainsi venir récupérer leurs boîtes qui seront alors offertes aux adultes, aux enfants, et ados, leurs bénéficiaires, les 24 et 25 décembre.