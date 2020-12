En Corse de plus en plus de jeunes diplômés mais sans travail

La pandémie fragilise davantage les jeunes sur le marché du travail

La crise économique liée à la pandémie de 2020 est susceptible de remettre en cause ces tendances. Elle fragilise en effet l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Au cœur du premier confinement lié à la crise sanitaire, les chiffres des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B, C à Pôle emploi ont augmenté chez les moins de 25 ans de 61 % entre le 1er et le 2nd trimestre 2020 et de 59 % en un an. Au troisième trimestre 2020, l’évolution des demandeurs d’emploi chez les moins de 25 ans augmente encore de + 21 % en un an. C’est la catégorie d’âge où l’augmentation est la plus forte. Levier d’ajustement en main-d’œuvre pour les employeurs, les jeunes sont les plus exposés en période de crise, et l’accès à l’emploi en fonction du niveau de diplôme pourrait s’en trouver bouleversé.