Emploi des jeunes : partir à l'étranger avec la Mission Locale

Il était une fois, le dispositif « Once Upon a Time » OUAT Erasmus + qui permet de voyager vers des terres inconnues pendant 13 semaines. Durant cette période, l’aventurier.e est plongé.e dans un stage en entreprise. Il.elle sera alors nommé.e « stagiaire de la formation professionnelle ».







Un choix devra être fait entre plusieurs destinations : Malte, Espagne, Portugal, Italie, Irlande.



L’aventurier.e devra se positionner également sur un secteur professionnel !







Tout ceci sera fait avec l’aide de la Mission Locale.







Vous souhaitez, vous aussi, écrire votre histoire en commençant par OUAT ?







Les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 la Mission Locale Sud Corse vous pouvez le faire aux journées portes ouvertes qui se tiendront simultanément dans les deux antennes de Porto-Vecchio et Propriano.







En effet désormais, membre du consortium Erasmus, programme de l’union européennepour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, la Mission Locale peut offrir aux jeunes de 16 à 29 ans sans emploi des opportunités de mobilités à travers différentes destinations dans le but d’étoffer leur CV par une expérience à l’étranger et de perfectionner leur pratique des langues étrangères.







« A travers ces journées d’information nous souhaitons communiquer très largement sur ce nouvel outil en notre disposition et en présenter les conditions et modalités d’accès, ainsi un conseiller référent mobilité recevra les jeunes qui se présenteront pour échanger avec eux sur leur projet de mobilité et pourquoi pas le finaliser. »