Emmanuel Macron réélu : la réaction de Laurent Marcangeli

C’est une réaction « à deux niveaux » que livre Laurent Marcangeli à l’issue de ce second tour de l’élection présidentielle. Nationale, d’abord. « Celui que je soutenais au premier tour et encore plus au second tour l’a emporté, donc c’est une satisfaction et aussi un soulagement, car les résultats du premier tour laissaient entrevoir un score plus serré voire un basculement », annonce t-il. Mais le maire d’Ajaccio ne peut s’affranchir, bien entendu, de l’analyse locale du scrutin. « Il y a la nécessaire humilité que m’inspirent les résultats en Corse et dans ma ville », indique t-il, soulignant par ailleurs que ces résultats étaient « prévisibles ». Dans la cité impériale, Marine Le Pen totalise 58,80% des voix, contre 41,20% pour Emmanuel Macron.



« Le premier mandat d’Emmanuel Macron concernant la Corse n’a pas été bon », estime Laurent Marcangeli. Deux « options » s’offrent donc à présent pour le maire d’Ajaccio : « soit rester dans une opposition stérile qui n’apportera rien, soit l’aider à réussir ». Et c’est évidemment la dernière que le maire d’Ajaccio choisit d’emprunter. « Je veux que ce mandat soit une réussite pour la France et pour Corse », conclut donc l’élu.