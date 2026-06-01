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« Elezzione in Paese », au théâtre Sant’Angelo de Bastia


Cathy Campana le Dimanche 14 Juin 2026 à 10:18

Cette cummedia in canzone, proposée par la compagnie Tutt’in Scena et mise en scène par Roselyne de Nobili, est une création originale en langue corse qui mêle théâtre, humour et chansons. Elle met en scène les rivalités de village, les intrigues familiales et les petits calculs qui surgissent à l’approche d’une élection locale. L’ensemble compose une satire vive et souvent très juste de la vie politique insulaire.



« Elezzione in Paese », au théâtre Sant’Angelo de Bastia
L’affiche annonçait déjà le ton, l’âne en costume, figure ironique, symbolise avec humour les travers humains, promesses, ambitions, querelles de clans et situations parfois absurdes, traités ici avec finesse et légèreté.

Sur scène, la langue corse est portée avec une grande maîtrise, à la fois naturelle et précise, et les chants sont interprétés avec beaucoup de talent, donnant au spectacle une vraie force émotionnelle.

Il faut souligner aussi qu’au sein de la troupe, certains comédiens appartiennent à une même famille, ce qui apporte une complicité particulière et une cohésion très perceptible dans le jeu.

La présence de Frédéric Manaut donne au spectacle une dimension vocale remarquable. Nous le connaissons et l’apprécions en dehors de la scène, notamment dans le cadre de notre chorale, où sa voix se distingue également dans le chant grégorien et les répertoires sacrés, à l’église Saint-Jean-Baptiste de Bastia.

Cette soirée laisse une impression très forte, celle d’un moment de rire et de partage qui fait du bien. On pourrait presque dire, avec humour, que ce type de spectacle devrait être remboursé par la Sécurité sociale, tant ce rire agit ici comme un véritable remède contre les difficultés et les tensions du quotidien.






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