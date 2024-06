Élections : les Ajacciens « se doutaient » de ce résultat mais se disent « surpris » par la dissolution

Les élections européennes de 2024 ont vu le Rassemblement National (RN), dirigé par Jordan Bardella, arriver en tête à Ajaccio avec 45,01% des voix, et plus largement en Corse avec 40,76%. Interrogé jeudi 13 juin dans le centre-ville d’Ajaccio, les habitants ne sont pas étonnés par les résultats, à l’image de Sophia, 21 ans, étudiante, se promenant dans la rue Fesch. « Je me doutais que le RN serait en tête, mais pas avec un tel pourcentage. »



« La montée du RN était prévisible », admet Gabriel, 25 ans, habituellement orienté de l'autre coté mais ayant voté pour la première fois Rassemblement National pour marquer son désaccord avec le gouvernement « sans risquer trop au niveau national ». « Je suis déçu par le faible score des Verts étant donné l'urgence écologique, mais cela semble cohérent vu le manque de médiatisation sur le sujet. Ce qui est sûr c’est que pour les législatives je ne vais pas voter pour le RN ».



Plus loin, sur le cours Napoléon, Lucien, 67 ans, retraité, adopte un regard critique : « Les politiciens jouent avec nos vies. Ce dont nous avons besoin, c’est de stabilité, pas de ce cirque. J’ai voté RN car j’en ai assez de ces promesses non tenues. »