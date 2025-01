Elections agricoles : Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Haute-Corse dénonce « une frénésie d’adhésions »

Dans un communiqué d’abord publié sur les réseaux sociaux, les Présidents du syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) de Haute-Corse dénoncent une série d’adhésions « surprises » à leur syndicat à l’approche des élections de la Chambre territoriale d’agriculture de Corse qui se tiendront du 15 au 31 janvier. Des adhésions qu’ils imputent à l’une des deux listes en lice, en l’occurrence la liste « A l’iniziu, una terra », conduite par Jean-Baptiste Arena. « À la rentrée de ce mois de janvier, nous avons constaté qu'une série d'adhésions avait été envoyée à notre syndicat JA Haute-Corse, avec les règlements des cotisations afférents, tous effectués par virement bancaire. À notre très grande surprise, nous découvrons que cette soudaine frénésie d'adhésions, faite pendant les vacances, a émané de Monsieur Jean-Baptiste Arena en personne, leader de la liste concurrente à la nôtre dans le cadre des élections Chambre d'Agriculture 2025, ainsi qu'un certain nombre de ses colistiers ou soutiens actifs ».



Des adhésions en question

Les présidents du syndicat des JA estiment que ces adhésions posent quelques questions : « Que faut-il penser de ces tentatives d'adhésions surprises et immorales ? Est-ce le fait d'un individu peu scrupuleux, qui voudrait installer un climat délétère et polémique, dans cette campagne électorale ? Monsieur Arena et ses équipiers seraient-ils sensibles à la démarche de politique agricole menée par les JA ? Enfin, cela pourrait-il découler d'une tentative de déstabilisation, d'un syndicat de Jeunes Agriculteurs, qui a toujours œuvré au chevet des agriculteurs et de l'agriculture corse avec honnêteté et respect ? ». Et de commenter : « Nous refusons de croire possible, cette dernière option, tant elle nous semble ubuesque ». Ils demandent donc instamment à Jean-Baptiste Arena « de faire connaître sa position sur ce sujet inquiétant publiquement ». Avant de conclure « Sûrs du soutien des agricultrices et agriculteurs qui savent le travail que nous effectuons au quotidien, loin des polémiques stériles et des stratagèmes de basse politique, nous continuons de faire confiance aux forces vives de l'agriculture ».



Une pratique démocratique

Si le syndicat des JA fait officiellement liste commune avec le président sortant, Joseph Colombani, certains de ses membres ont rejoint la liste conduite par Jean-Baptiste Arena et étaient présents lors de son meeting de clôture de campagne qui s’est tenu dimanche après-midi, à Corti. Interrogé, Jean-Baptiste Arena a exprimé sa surprise : « Un syndicat n’appartient à personne ! Tout le monde peut y adhérer ! ». Avant de confirmer que les jeunes agriculteurs, membres du syndicat, qui l’ont rejoint, ont estimé qu’ils « n’ont pas été respectés dans leur propre syndicat lors des discussions qui ont eu lieu depuis trois mois. Ils ont voulu reprendre en main les destinées de leur syndicat, de manière démocratique. Rien que de très normal ! ».