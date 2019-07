Egaré du GR 20 : Il a été retrouvé sous une tente

Mercredi soir, un groupe de 4 hommes en randonnée sur le territoire de la commune de Calenzana s'était séparé à un moment du périple à proximité du refuge de Carozzu.

Trois d'entre eux avaient pris une variante du parcours.

Le quatrième avait poursuivi sur le GR 20.

Si les trois hommes avaient bien rejoint leur point d'arrivée prévu, en revanche ils n'ont plus eu de nouvelles de celui qui était leur compagnon de route.

C'est alors que l'alerte a été donnée.



Le randonneur pour lequel les recherches ont été déclenchées, et que l'on pensait disparu, a été retrouvé sain et sauf dans le secteur de Carozzu où il s'était abrité sous une tente !