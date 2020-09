Éducation: les revendications de la FCPE du lycée Vincensini à Bastia

De nombreux professeurs sont absents et ne sont toujours pas remplacés.

La réforme du bac entraine la multiplication des créneaux horaires et les élèves se retrouvent avec des emplois du temps « à trous » et ont cours, pour certains, le mercredi après-midi.

Pas d’effectifs allégés (32 voire 33 élèves par classe) qui auraient permis la distanciation physique et pourquoi pas le non port du masque en classe.

Pas de salles attribuées aux classes, donc les élèves se déplacent en multipliant les contacts ( car pas assez de salles).

Pas de personnels supplémentaires pour une sécurité sanitaire plus grande.

« À année exceptionnelle, moyens exceptionnels ? Arrêtons la spirale de destruction de notre système éducatif et de nos établissements publics » déclarent en préambule les parents d’élèves FCPE.«Malgré sa satisfaction affichée, Madame la Rectrice est déjà rattrapée par la réalité. Cette rentrée, dans ce contexte sanitaire si particulier, ressemble aux précédentes sur de nombreux points. À J+ 15 de la rentrée, les interrogations de la FCPE sont les mêmes qu’auparavant :Les parents d’élèves FCPE élus au conseil d’administration du Lycée Vincensini constatent qu’entre la satisfaction affichée lors de la conférence de presse de rentrée de Mme la Rectrice et la réalité du terrain il y a une énorme différence. Nous nous exprimons pour l’établissement dans lequel nous sommes élus mais notre réseau de parents d’élèves fait le même constat dans d’autres établissements. La FCPE du lycée Vincensini réitère sa demande de masques gratuits pour tous les élèves, comme ils le sont pour les salariés. Non, le masque n’est pas une fourniture scolaire, et nous exigeons sa gratuité. Même si un effort a été fait du côté de la Collectivité de Corse pour les 15 premiers jours, qu’en sera-t-il pour le reste de l’année scolaire ? Si le port du masque est un élément de santé publique il doit être gratuit et pris en charge par l’État et non par les collectivités.Nous demandons à Mme la Rectrice d’intervenir et d’agir pour que les professeurs absents soient remplacés dans les 48 h suivant l’absence et non au bout de 3 semaines. Que les titulaires remplaçants qui devraient effectuer des remplacements de courte durée ne soient pas affectés à l’année. Cela éviterait des classes sans enseignants. L’éducation, l’instruction doivent être une priorité et sa gestion ne doit pas être purement comptable.Nous rappelons plusieurs courriers, les années précédentes, envoyés via le chef d’établissement au rectorat sont restés sans réponse. C’est pourquoi aujourd’hui nous utilisons les médias en espérant que nos demandes, nos interrogations amèneront une réponse.Nous demandons à tous les parents de rester vigilants et de se mobiliser si la situation devait perdurer et si aucune réponse n’est apportée rapidement.Le service public et laïc d’éducation doit être une priorité absolue »