Edouard Philippe en Corse : « Les spécificités de l’île appellent des réponses et une méthode spécifique »

Le fameux serment

Ceci posé, le Premier ministre, accompagné seulement de la ministre du travail, Muriel Penicaud, et de la ministre de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a pris soin de circonscrire sa visite aux questions économiques, sociales et environnementales. Au musée de Bastia, pour sa première prise de parole dans l’île, il s’attache à rester dans le concret et à soigneusement éviter les sujets qui fâchent. En fait, il n’en abordera aucun. Même s'il parle en abondance de la spécificité de l'île, comme pour se débarrasser d'un sujet encombrant, il n'est venu, en bon VRP, que faire la promotion de l’acte II du quinquennat qui change de méthode, mais effectivement ni de cap, ni de fond ! Dès les premiers mots de son discours, on comprend vite, pour reprendre le mot récurrent de Gilles Simeoni en matière de rencontres étatiques, que : « Le compte n’y est pas ! ». Si la référence initiale à Maupassant, auteur du 19ème siècle parlant de la Corse, laisse perplexe, celle qui la suit immédiatement sur « le beau serment de Bastia » confirme ce qui ne sera pas. Ce fameux serment déniché par Emmanuel Macron alors en campagne électorale et que le candidat, devenu président, brandit comme un totem chaque fois qu’il vient en Corse. Pour la nouveauté, on repassera !



Un dialogue et des défis

Le reste s’inscrit tout autant dans le droit fil des déclarations présidentielles dont le locataire de Matignon ne dévie pas d’un pouce. Il redit et martèle la volonté de dialogue du gouvernement : « Je suis venu vous parler de la Corse de demain, plus encore je suis venu vous écouter me parler de la Corse de demain. Celle que nous voulons imaginer et construire ensemble... Je suis venu dans un esprit d’écoute et de dialogue… Un dialogue où chacun connaît sa place et respecte celle de l’autre, où chacun peut faire entendre sa voix : celle de l’Etat que je porte aujourd’hui…, celle de la collectivité de Corse et de sa majorité, que je respecte naturellement.... Je suis venu établir un dialogue de qualité, c’est l’unique manière de bâtir la Corse de demain, celle qui rayonnera sur la Méditerranée parce qu’elle saura respecter son environnement naturel et préserver son identité, tout en s’ouvrant résolument aux défis du XXIe siècle… Nous sommes pleinement conscients que les spécificités de l’île appellent des réponses et une méthode spécifiques. Depuis deux ans, ce dialogue existe… Nous mettons à répondre aux enjeux de la Corse la même énergie qu’à répondre aux enjeux du pays tout entier ».



Trois convictions

A partir de là, Edouard Philippe déroule l’acte II du quinquennat, passant habilement du local au national et vice-versa pour fondre les deux dans un même creuset. Il affiche trois convictions : La première, c’est « l’urgence à répondre aux sentiments d’injustice, d’incompréhension, parfois de colère qui animent nos concitoyens… A Bastia, comme à Cahors ou à Vesoul, nos concitoyens demandent plus de proximité dans la prise de décision et dans l’accès aux services publics. Ils demandent de vivre dignement de leur travail… Toutes ces préoccupations, je sais qu’elles sont impérieuses, peut-être en Corse plus encore qu’ailleurs, du fait de l’insularité ». La deuxième, c’est « l’exigence du concret. Nos concitoyens attendent des actes qui se traduisent concrètement dans leur vie quotidienne, des effets qui les touchent là où ils sont. Toutes les politiques publiques sont confrontées au même défi : celui du « dernier kilomètre » qui sépare trop souvent nos bonnes intentions de leur traduction concrète. Ici plus qu’ailleurs, vous savez l’effort qu’il faut accomplir pour le parcourir, ce dernier kilomètre ». La troisième, c’est de « viser les mêmes ambitions pour tous nos territoires, mais en acceptant d’emprunter des chemins différenciés pour proposer à chacun du sur-mesure. C’est l’un des axes structurants de l’acte II du quinquennat ».