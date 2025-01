Eaux d’Orezza : L’Assemblée de Corse adopte le contrat de location-gérance à la SCIC Orezza

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’exploitation de la source des Eaux d’Orezza avec l’adoption, le 31 janvier à l’Assemblée de Corse, du contrat de location-gérance des biens meubles et immeubles à la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Orezza et la présentation des statuts de ladite société. La création de cette SCIC, validée lors de la session du 29 novembre 2024, permet de mettre en place la nouvelle gouvernance de ce bien patrimonial situé sur la commune de Rapaghju, dont la Collectivité de Corse (CDC) a récupéré la propriété après sa fusion avec les départements en 2018. Cette exploitation comprend la production et la commercialisation des eaux et de ses produits dérivés, ainsi que l’accès et l’ouverture au public de la vasque et ses dépendances. Le contrat en cours avec l’actionnaire actuel, la SNEEMO, dite société Mora, prend fin le 23 février prochain. Le président de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), Gilles Giovannangeli, a réaffirmé les grands principes qui définissent la nouvelle gestion : « C’est un choix qui correspond à notre philosophie de développement. Nous souhaitons maîtriser les outils stratégiques, en l’occurrence le site d’Orezza qui est propriété de la CdC. Nous souhaitons à travers cette société coopérative, qui est avant tout une société commerciale, assurer l’exploitation industrielle dans un but de performance économique. Le tout avec une ambition sociale forte, celle d’associer des salariés à la gestion et à la production, d’être aussi dans une logique de développement territoriale assumée avec l’ensemble des acteurs du territoire, les collectivités et les associations. Enfin, s’adjoindre des partenaires privés, pour commencer la CADEC, outil financier reconnu pour son expertise ».



Une transition à organiser

Gilles Giovannangeli détaille l’état d’avancement de la SCIC qui sera constituée le 25 février lors d’une assemblée générale. « Nous avons avancé sur trois niveaux. Le premier est celui de l’organisation de la transition opérationnelle pour que, dès le 26 février, l’entreprise soit en place et que les salariés puissent travailler ». Une transition à organiser avec l’ancien concessionnaire, mais les relations, avoue-t-il, sont « souvent tendues, voire conflictuelles » avec Mme Mora qui a introduit un recours gracieux. « Nous gérons cela, nous souhaitons trouver une issue la plus favorable possible », indique-t-il. Le second niveau est celui de l’ingénierie financière. « Il est extrêmement rassurant et il démontre que la crédibilité du projet est forte ». La SCIC a besoin de fonds d’amorçage et d’investissements pour l’amélioration de la production et le démarrage de l’activité dans des conditions optimales. « On a 350 000 € d’investissements réalisés et un besoin d’amorçage d’un peu plus de 2 millions €, donc, pour plus de sécurité, la nécessité d’avoir 2,5 millions €. Nous avions déjà un accord avec la fédération des SCOC et des SCIC. Nous avons en plus l’accord de deux banques coopératives et mutualistes, la Caisse d’Epargne et le Crédit mutuel, qui souhaitent adhérer au projet. Cela signifie la crédibilité de la forme juridique et du projet ».