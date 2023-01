EN IMAGES - Sant’Antone è Spartera in Cassanu

À 18 heures, l’archiprêtre Ange-Michel Valery a officié en l’église de l’Annonciation la messe, accompagné des confrères de Sant’Antone et des sœurs du Rosier de l’Annonciation, avant de partir en procession dans les rues du village. "C’est un peu la fête de l’hiver ici à Cassanu. La Saint Alban, le saint patron du village qui est au mois de juin, est célébrée en août. En ce mois de janvier, Sant’Antone rassemble les gens qui habitent ici autour d’un repas organisé sur la place autour du feu et auquel de nombreux amis sont conviés", explique Ange-Michel Valery.



Initialement organisées le 17 janvier, en raison du mauvais temps, les festivités ont dû être reportées en ce jour de fête de Saint Paul, mais surtout pas annulées. "J’ai pour ma part 6 célébrations de Sant’Antone di u Porcudans la microrégion de Calvi. Le matin du 17 janvier, Calvi, l’après-midi Zilia, le soir Cassanu, le samedi soir à la citadelle de Calvi, le dimanche matin Lumiu et le dimanche après-midi Calinzana. Sant’Antone est connu sous plusieurs noms. Sant’Antone di u Porcu, Abbate, di mezu ghjennaghju, l’égyptien ou même di u focu car il est souvent représenté avec du feu en main. Il n’a rien à voir avec Saint Antoine de Padoue qui est arrivé bien après. Ils s’appelaient Ferdinand, étaient de Lisbonne et a pris le nom de Saint Antoine en entrant chez les religieux" continue l’archiprêtre.



Sur la place, après la messe, les habitants se sont retrouvés pour un moment de convivialité. Chacun a porté quelque chose, du salé ou du sucré, notamment le jeune Cassandre Agostini et sa délicieuse pizza qui perpétue volontiers cette tradition. Mais ici à Cassanu, il y a un plat typique qui se déguste pour Sant’Antone. "Quì si manghja a minestra di ceci cù e paste è ci sò dinò i fasgioli pompa. Era importante di mantene sta festa ancu puru una simana dopu. Ci hè u mondu, u focu, di chè màghjà è beie è a musica. Hè une bella festa, una festa di tradizione. Ci vole ch’ella cuntinueghji, spirendu chì a sulidarità sia più prisente di tutti i lati…à u m’avisu.Mà ciò chì possu dì hè chì a nostra giuventù hè prisente è si batte.