EN IMAGES - Revivez le Catenacciu de Sartène

C’est, comme chaque année, le point d’orgue de la Semaine sainte. À Sartène, le Catenacciu a de nouveau attiré une foule dense ce vendredi soir, venue assister à cette cérémonie hors du temps.



Dans les ruelles étroites de la vieille ville, le pénitent rouge a lentement progressé, rejouant le chemin de croix du Christ jusqu’au Golgotha lors de cette procession empreinte de symbolisme. Dissimulé sous sa cagoule, il portait sur ses épaules une lourde croix de 37 kilos, entravé par des chaînes de 17 kilos attachées à la cheville. Comme le veut la tradition, il est tombé à trois reprises, marquant les étapes de ce parcours de pénitence long d’environ 1,8 kilomètre.





