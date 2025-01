EN IMAGES - Les rois du sport Corse distingués par l'UJSF à Ajaccio

Super trophée de l'année 2024

AbdellatifF Allouache (plongée sous marine) / champion du monde en apnée en Grèce (117m) du club Apnéa Ajaccio



Trophées performances

Thibaut Gire 25 ans (Cross Triathlon), champion d’Europe de Cross-Triathlon - catégorie 25/29ans - à Coimbra (Portugal) Licencié au CTC Ajaccio

Julien Bunuel (Voile) Double Champion du monde et double Vice-Champion du monde jeune, Élu « Marin Espoir de l’année 2024 » par la FFV. Licencié à la Base nautique Mare e Vela de Coti-Chiavari

Club du Squash Loisirs de Balagne pour l’ensemble de ses performances : Meilleure école de jeunes de France, Antonin Romieu champion Europe junior avec l’équipe de france et champion de france individuel U19, Raphaëla Guidoni championne de France U13, Lily Romieu vice-championne de France U15, Elia Grossi vice-championne de France U13

Christian Bracconi, entraîneur bastiais des U19 de l’OM, vainqueur de la Coupe Gambardella (équivalent de la Coupe de France chez les jeunes)

Anghjulu-Maria Plasenzotti et Lucien Alessandri du club Corsica Foot Volley d’Ajaccio : champions de France de Foot Volley, classés au 4eme rang Européen.

Stéphane Brghi pour son Tour de Corse à la nage

Le Hand Ball de Corte pour son accession en N2



Trophée hommage

Jean-Baptiste Benjamin, créateur de la raquette de corail (Tournoi international U12 filles) à Ajaccio et membre fondateur de la Ligue Corse de Tennis. Il prend sa retraite cette année après 31 éditions.



Trophée espoirs

Jean-Carl Pisano (14 ans) - Moto Enduro : champion de France cadet de l’Enduro Kid, le championnat de France des jeunes et Pauline Lacroix (14 ans) médaillée de bronze - 200m dos - aux championnats de France Juniors



Trophée organisation

Tennis club de Costa Verde pour l’organisation de son 6ème tournoi de tennis fauteuil