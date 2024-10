EN IMAGES - La ministre Catherine Vautrin à la rencontre des élus de l'Extrême sud de l'île

L’après-midi, la délégation ministérielle a rejoint Portivechju pour une visite à la médiathèque L’Animu. Le maire Jean-Christophe Angelini a alors exposé les priorités de la commune, comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le plan de logement Accasà Si, qui répondent aux besoins croissants de logement. Ces projets s’inscrivent dans une vision territoriale plus large, liée au PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse) et au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en cours d’élaboration pour la Communauté de Communes.