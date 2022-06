EN IMAGES - Creazione 2022 à Bastia : c'est parti pour trois jours de festival

L’info en +



Après deux ans d'absence, depuis ce jeudi 16 juin, le festival Creazione accueille à nouveau les visiteurs au Palais des gouverneurs à Bastia. Pour sa 6e édition, cet événement culturel qui a pour vocation de mettre en lumière la création insulaire fera la part belle à une cinquantaine de designers, artistes, bijoutiers, maroquiniers venus de toute l’île durant trois jours. Cette édition 2022 sera placée sous le signe du « slow made » soit la mode éco-responsable mais aussi des 5 éléments (terre, feu, eau, air et éther).Au programme, leretrouvez le parcours des créateurs mêlant deux créatrices de maillots en matière recyclée, des designers utilisant des tissus en coton bio, des vêtements upcyclés, des maroquiniers, des créations en bois flotté, mais aussi des cosmétiques biologiques issus de plantes endémiques. De, vous pourrez assister à des ateliers de musique et des mini concerts avec Sparti Musica. Deaux platines DJ Spliffinger suivi de Los Fragigos del Diablo au micro. Aretrouvez le fameux défilé des créateurs avec des mannequins venus du continent et des mannequins insulaires. La soirée continuera jusqu'àsur le rythme du groupe I Pignotti et du DJ Ionescu.les créateurs et les ateliers musique vous attendent toujours. Devous pourrez admirer sur la place du donjon, le défilé des créations des étudiantes du Lycée Fred Scamaroni. A l'heure de l'apéro, dele DJ Flomenk sera aux platines et le chanteur Jean-Vincent Servetto suivra. Deon retrouve à nouveau le défilé Creazione 2022. A partir de, le groupe de jeunes Bastiais Supplement Cheese viendra enflammer la scène du Palais des gouverneurs. Le DJ K Lewis sera là pour clore la soirée qui se terminera àPour le dernier jour, le samedi, les créateurs exposeront toujours. Dela filière la filière Art du Spectacle de l'Université de Corse offrira un show théâtre. Detrois artistes se partageront la scène : DJ Roro, Antonia & Josepha. En même temps la P'tite Usine proposera un Atelier Drink&Art. Dele jury du concours Creazione 2022 procédera à la remise des trophées. Le groupe Four Kicks et Mad Ochi tirera le rideau de cette 6ème édition àdu matin.