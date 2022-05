Bastia : pour sa 6e édition le festival Creazione mettra à l'honneur le savoir-faire responsable

Après deux ans d'absence en raison du Covid , le festival Creazione , organisé par l’Office de Tourisme intercommunal de Bastia, fera son grand retour les 16, 17 et 18 juin, au musée de Bastia.

Pour sa 6e édition, cet événement culturel qui a pour vocation de mettre en lumière la création insulaire, fera la part belle à une quarantaine de designers, artistes, bijoutiers, maroquiniers venus de toute l’île. P lacée sous le signe d u « slow made » et des 5 éléments (terre, feu, eau, air et éther ) l'édition 2022 se veut porteuse d’un message fort : « Ce thème a été choisi pour prôner une reconnexion avec le réel, avec l’environnement. C’est une nécessité qui s’est fortement exprimée durant et après la crise sanitaire », affirme Linda Piperi , adjointe à la mairie de Bastia et présidente de l’Office de tourisme de Bastia ( OT ).



Sur une centaine de demandes, 48 exposants créant et résidant en Corse ont été méticuleusement choisis par rapport à la philosophie de leur travail. « A minima , il faut qu’ils créent sur l’île, en circuit court et en utilisant des matériaux nobles si possible écoresponsables », détaille Véronique Calendini , directrice de l’ OT de Bastia. Dans cet esprit, il sera possible de retrouver deux créatrices de maillots en matière recyclée, des designers utilisant des tissus en coton bio , des vêtements upcyclés , des créations en bois flotté, mais aussi des cosmétiques biologiques issus de plantes endémiques. Parmi la cinquantaine de créateurs représentés durant les trois jours, 30% sont de jeunes nouveaux talents sur la scène de la mode. « On se rend vraiment compte qu’il y a une belle dynamique en Corse. C’est la première fois que nous avons autant de nouvelles têtes », poursuit Véronique Calendini .



Durant trois jours, le festival Creazione offrira une vitrine aux jeunes artistes notamment aux étudiants de la licence d’art du spectacle de l’Université de Corse qui pour l'occasion organiseront des animations, aux étudiants de l’école supdesign d’Ajaccio et aux élèves du lycée Fred Scamaroni et de s on CAP métiers d e la mode. Le Fab Lab de Corte et son pôle pépite seront en charge de la création des trophées qui seront décernés lors de la manifestation.

Ces jeunes talents pourront compter sur les parrains de l’ évènement , l’actrice connue pour son rôle dans la série télévisée Mafiosa , Hélène Fillières et le plasticien et cinéaste, Ange Leccia , pour les accompagner.



Défilés, ambiance festive

Chaque année, durant trois jours, Creazione draine environ 5 000 visiteurs au musée de Bastia en journée et lors de ses soirées. Nouveauté de cette édition, le festival investira 5 sites contre 4 auparavant : la place du Donjon, la cour du musée, son intérieur, ses jardins et son roof top .

Le jeudi et le vendredi, une vingtaine de mannequins (10 venus de Paris et 10 insulaires ) défileront avec les créations des designers présents sur le festival. Durant les nocturnes, le public pourra profiter de soirées musicales animées par une quarantaine d’artistes insulaires, dont des groupes de musique, des DJ .