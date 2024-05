Météo : La Corse en vigilance jaune pour "pluie-inondation"

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune pour « Pluie inondations » du jeudi 2 mai 20h00 au vendredi 3 mai 6h00 à minima.





Les prévisions



Jeudi 2 mai matin, un passage orageux a concerné la Corse avec des cumuls ponctuels autour de 10 mm. À la mi-journée, des averses localement orageuses se déclenchent encore sur l'île mais sans sévérité particulière.

Une intensification des précipitations est prévue en soirée de jeudi et la nuit suivante avec un blocage sur le relief dans un flux d’ouest.

Vendredi 3 mai à 6 h les cumuls sur 24 heures atteignent sur le relief de la chaîne centrale 100 à 130 mm généralisés localement 150 mm.

Temporairement les intensités seront significatives avec 10 à 15mm/h. Des débordements sur les bassins versant Est sont attendus avec une réaction des cours d’eau possible. La limite pluie-neige est assez basse entre 1500 et 1700 mètres, ce qui atténuera les réactions hydrologiques avec les plus forts cumuls sous forme de neige. Sur le piémont ouest on attend 50-70mm. Sur le piémont Est, 20-30 mm localement 50 mm. Le littoral occidental est en marge avec 10 à 20 mm. La plaine orientale reste à la marge.

À noter que le vent se renforce aussi sur le relief avec 90 à 110 km/h. Pas de déferlement sur la façade Est attendu. Quelques impacts de foudre isolés peuvent aussi se produire. Les précipitations cessent en fin de nuit et les conditions redeviennent calmes.



La préfecture de région appelle à la prudence dans la pratique d'activités sensible au risque météorologique, ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau.