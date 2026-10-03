EN IMAGES – À Ajaccio, la Marie-Do fête ses 20 ans dans la joie et la solidarité

Deux décennies plus tard, la présidente de La Marie Do avoue être encore « assez estomaquée » en regardant le chemin parcouru. « Il y a les malades que nous avons pu accompagner, les dispositifs que l’on a pu mettre en place à leur bénéfice, le soutien aux hôpitaux, ... Tout ce travail que l’on a fait grâce à toutes celles et ceux qui sont La Marie Do. Parce que La Marie Do, c’est vraiment une chaîne de solidarité incroyable qui s’est générée au fil du temps », souffle-t-elle. Une mobilisation qui permet aujourd’hui à l’association de proposer cinq dispositifs d’accompagnement et d’avoir déjà soutenu des centaines de Corses atteints de cancers. « 20 ans, c'est un moment fort parce que c’est l’occasion de faire le point et de mesurer le chemin parcouru. Mais il y a encore tellement à faire », insiste Catherine Riera.



Apporter sa goutte d'espoir



Pour ce vingtième anniversaire, pas question toutefois de céder à la nostalgie. La Marie Do a préféré rester fidèle à ce qui l’anime depuis ses débuts : « l’énergie, le partage, la solidarité et l’amour de la vie ». Tout au long de la journée de ce samedi, la place Miot, noire de monde, a ainsi vécu au rythme des animations, des rencontres et de la musique, et notamment de deux concerts réunissant Patrick Fiori, Jenifer, les parrain et marraine de l'association, et près de 200 choristes. « On a essayé de mettre en place un programme pour les petits, pour les grands, pour tout le monde », sourit la présidente de l’association.



