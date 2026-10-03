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EN IMAGES – À Ajaccio, la Marie-Do fête ses 20 ans dans la joie et la solidarité


le Samedi 3 Octobre 2026 à 20:32

Depuis vendredi, la place Miot vit au rythme de La Marie Do, comme chaque premier week-end d'octobre. Mais cette année, pour célébrer ses 20 ans, l’association a vu les choses en grand avec trois journées d’animations, de rencontres, de musique et de solidarité. Ce samedi, bénévoles, familles et visiteurs étaient nombreux à venir partager cet anniversaire pas tout à fait comme les autres. Retour en images sur cette journée avec les photos de Paule Santoni



Deux grands concerts sous le chapiteau ont notamment rythmé ce samedi d'anniversaire (Photo : Paule Santoni)
Deux grands concerts sous le chapiteau ont notamment rythmé ce samedi d'anniversaire (Photo : Paule Santoni)

Vingt ans après, La Marie Do fête ce week-end son anniversaire là où tout a commencé. Sur la place Miot, à Ajaccio, l’association célèbre deux décennies de solidarité, entourée de ses bénévoles, des familles, des artistes et de tous ceux qui ont contribué, au fil des années, à faire grandir cette formidable aventure. Comme à l’accoutumée, de nombreux stands ont pris place depuis ce vendredi tout autour du village, avec des activités pour les enfants, mais aussi de quoi ravir les estomacs et contenter les plus grands.

Une grande fête qui vient célébrer une aventure née il y a vingt ans après la disparition de Marie-Dominique Versini et qui a, depuis, largement dépassé le cadre de cette histoire personnelle. « Cette petite histoire personnelle nous a tous dépassés. Elle est devenue aujourd’hui une histoire collective, l’histoire de la Corse et de la solidarité de milliers de personnes qui ont, à un moment donné de leur vie, accepté de donner, de courir, de s’engager comme bénévoles au sein de l’association », souligne Catherine Riera.
 


(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)

Deux décennies plus tard, la présidente de La Marie Do avoue être encore « assez estomaquée » en regardant le chemin parcouru. « Il y a les malades que nous avons pu accompagner, les dispositifs que l’on a pu mettre en place à leur bénéfice, le soutien aux hôpitaux, ... Tout ce travail que l’on a fait grâce à toutes celles et ceux qui sont La Marie Do. Parce que La Marie Do, c’est vraiment une chaîne de solidarité incroyable qui s’est générée au fil du temps », souffle-t-elle. Une mobilisation qui permet aujourd’hui à l’association de proposer cinq dispositifs d’accompagnement et d’avoir déjà soutenu des centaines de Corses atteints de cancers. « 20 ans, c'est un moment fort parce que c’est l’occasion de faire le point et de mesurer le chemin parcouru. Mais il y a encore tellement à faire », insiste Catherine Riera.

Apporter sa goutte d'espoir

Pour ce vingtième anniversaire, pas question toutefois de céder à la nostalgie. La Marie Do a préféré rester fidèle à ce qui l’anime depuis ses débuts : « l’énergie, le partage, la solidarité et l’amour de la vie ». Tout au long de la journée de ce samedi, la place Miot, noire de monde, a ainsi vécu au rythme des animations, des rencontres et de la musique, et notamment de deux concerts réunissant Patrick Fiori, Jenifer, les parrain et marraine de l'association, et près de 200 choristes. « On a essayé de mettre en place un programme pour les petits, pour les grands, pour tout le monde », sourit la présidente de l’association.
 


(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Et au milieu de cette grande fête, des lettres géantes encore blanches au début du week-end se couvrent peu à peu de couleurs. Pour ses 20 ans, La Marie Do a en effet invité chacun à y déposer sa « goutte d’espoir », en inscrivant quelques mots sur un post-it. « On espère qu’à la fin du week-end, ce sera une mosaïque de milliers de témoignages et de milliers de messages à La Marie Do et aux bénévoles », confie Catherine Riera.

Une œuvre collective qui, à elle seule, racontera peut-être le mieux ces vingt années : des milliers de petits gestes qui, mis bout à bout, ont fini par former une immense chaîne de solidarité.
 





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