EN IMAGES - A 15e Fiera di Portivechju a ouvert ses portes ce vendredi

C'est ce vendredi, en toute fin de matinée, que la quinzième édition d'A Fiera di Portivechju a été officiellement inaugurée et bénie sur le terre-plein du port de plaisance de la Cité du Sel. Jusqu'à dimanche 20 heures, au moment où le rideau se baissera sur la manifestation, le public est convié à trois journées faisant la part belle aux nouvelles technologies, mais aussi à l'automobile et l'habitat. Dans le même temps, le savoir-faire des artisans et des producteurs locaux sera mis à l'honneur.

Cette foire donne également l'occasion à l'équipe de l'organisation et à la présidente déléguée, Stéphanie Lucchetti, de mettre en avant le milieu associatif et aux bénévoles oeuvrant dans le domaine de l'action humanitaire.

Un beau week-end en perspectives entre nouvelles technologies et artisanat du côté de la Marine.



Samedi 11 septembre, à 19 heures, une messe sera célébrée sous chapiteau par l'Abbé Frédéric Constant.