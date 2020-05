EN IMAGE - Covid-19 : Simplement merci

GAP le Vendredi 8 Mai 2020 à 11:19

Cela s'affiche en grand dans la Cité du Sel et à l'évidence ce remerciement est plus qu'amplement mérité car s'adressant à celles et ceux qui ont affronté et affrontent, toujours, l'épidémie de Coronavirus. Les personnels soignants mais également, toutes les personnes dont l'implication quotidienne a permis de limiter les effets de ce virus. Au moment où le déconfinement est de mise, ce panneau est là, aussi, pour nous rappeler combien il convient de ne pas relâcher nos efforts et ce dès lundi.

