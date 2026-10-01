EN DIRECT - Routes fermées, vols annulés, message d'alerte... Suivez l’évolution des intempéries en Corse

La Corse est confrontée à un épisode méditerranéen pluvio-orageux particulièrement intense. Depuis cette nuit, des averses orageuses se développent sur la côte orientale et les premiers reliefs. Décrites comme « intenses et stationnaires » par Météo-France, elles ont déjà entraîné des cumuls de pluie importants, notamment dans le secteur de Solenzara, au sud de la Haute-Corse. Les précipitations doivent se poursuivre sur l’est de l’île jusqu’en fin d’après-midi. Les cumuls pourraient atteindre localement 200 à 300 mm sur la durée de l’épisode. Les intensités pluvieuses sont estimées entre 20 et 30 mm par heure, avec des pointes pouvant temporairement atteindre 50 mm par heure.
Une nouvelle dégradation est par ailleurs attendue en fin de journée, avec l’arrivée d’une bande orageuse plus organisée qui doit traverser l’île d’ouest en est. Ce passage pourrait s’accompagner de précipitations particulièrement intenses, d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 70 à 100 km/h. La région bastiaise pourrait être particulièrement touchée aux alentours de 19 heures. Suivez notre direct pour retrouver les dernières informations sur les intempéries et les consignes des autorités.
La circulation impactée
La préfecture active le Centre Opérationnel Départemental
La préfecture a activé le Centre Opérationnel Départemental afin de rassembler et de coordonner l’action de l’ensemble des services. Elle demande aux mairies et aux intercommunalités qui ne l’ont pas encore fait d’activer leur plan communal de sauvegarde et leur plan intercommunal de sauvegarde sans délai, pour anticiper l’aggravation à venir des conditions climatiques. Elle demande également aux entreprises et administrations de permettre à leurs salariés et agents de rejoindre leur domicile pour privilégier le télétravail. Elle annonce que 5 000 foyers sont actuellement privés d'électricité.
Par ailleurs, elle annonce que la randonnée sur le GR20 est interdite sur l’ensemble de la journée, ainsi que la baignade, la randonnée et les activités en eaux vives sur le secteur du Tavignano. Enfin, elle précise qu’une cellule d’information du public est activée afin de renseigner le grand public sur l’état de situation. Il est demandé de joindre le 09 70 80 90 40 en cas de demande de renseignement et de ne pas saturer les lignes dédiées aux secours.
La ville de Bastia prend des mesures préventives
En raison de la dégradation des conditions météorologiques et des risques d’orages, de crues et d'inondations, la ville de Bastia a fermé depuis 12h l'ensemble de ses établissements accueillant du public : bâtiments municipaux, établissements culturels, centres sociaux et cimetières. L’Aldilonda est également fermée. Par ailleurs, la CAB a également fermé toutes ses infrastructures sportives.
Des lieux d’accueil ouverts dans plusieurs communes
14h - Le trafic ferroviaire impacté
- Train n°7 – Départ de Bastia à 15h48 à destination d’Ajaccio*
- Train n°51 – Départ de Bastia à 18h48 à destination de Casamozza
Aucune modification n’est prévue sur les autres circulations ferroviaires.
Les Chemins de Fer de la Corse recommandent aux voyageurs de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible, et précise qu'un point concernant l'ensemble de la situation et les conditions de circulation sera fait dans les prochaines heures.
Solenzara touchée par des inondations importantes
14h10 - La préfecture de Haute-Corse recommande de ne pas s'engager sur les routes
La ville de Corte prend des mesures de sécurité
14h37 - Une « alerte extrêmement grave » envoyée aux habitants de la Haute-Corse
15h20 - Le trafic ferroviaire interrompu sur le tronçon Bastia-Corte
15h30 - Le trafic aérien interrompu à Bastia
15h45 - La sécurité civile en renfort
Face à cette situation, les moyens nationaux de la sécurité civile ont « d’ores et déjà été mobilisés ». Une colonne de renfort en provenance du continent viendra également renforcer les moyens mobilisés dès mercredi matin 7h. De plus, à cette heure, 20 interventions sont en cours et 90 autres sont différées.
Plusieurs routes inondées à Folelli
16h45 - La RT 10 coupée à plusieurs niveaux
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