EDF-Corse remet 10 000 euros à cinq associations

En juillet dernier la Team EDF-CMCAS constituée de 70 agents a participé au Restonica Trail. Plus de 2 000 km parcourus en portant les couleurs de cinq associations insulaires. Au-delà du défi sportif et du partenariat étroit datant de plusieurs années entre EDF et l’organisation du trail, direction d’EDF et agents ont souhaité mettre la solidarité à l’honneur. Ainsi, la direction a valorisé les kilomètres parcourus par ses agents en les transformant en don pour les associations.

Cinq associations, la Marie-Do, Inseme, Thierry Corbalan, le dauphin corse, Adrien Lippini, un vélo, une vie et la SNSM ont donc reçu 2 000 euros chacune, soit un don global de 10000 euros.





Florent Maurin, directeur adjoint d’EDF a remis, ce jeudi à Ajaccio, les chèques aux associations avec émotion, lui-même faisant partie des coureurs du Restonica Trail.

« Patrick Bressot, notre directeur se joint à moi pour remettre ce chèque. Ces associations sont des exemples. Elles véhiculent des valeurs fortes qui résonnent particulièrement au sein de l’entreprise EDF. Notre dénominateur commun est bien sur la solidarité. Ce sentiment anime les salariés de l’entreprise. Nous avons donc souhaité courir et soutenir le dévouement bénévole au service des Corses. Il y a déjà un an, nous avions initié un premier soutien au monde caritatif. Nous avons souhaité aller plus loin en nouant un partenariat durable. Il nous est donc paru évident de lier cette collaboration naissante avec nos partenaires du Restonica Trail. Les cinq logos qu’ont portés nos agents sur leurs maillots durant cette épreuve les ont poussé à se dépasser davantage pour la bonne cause. Nous sommes très fiers de participer à vos combats quotidiens ».

Les associations ont salué unanimement le geste de la Team EDF-CMCAS et le soutien de l’organisation du Restonica Trail, tous deux engagés auprès du monde associatif et solidaire.