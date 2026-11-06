EDF Corse et l’OEHC renforcent leur accord pour développer l’irrigation agricole dans la vallée du Rizzanese

Mieux organiser le partage de la ressource en eau pour accompagner le développement agricole de la vallée du Rizzanese. C’est l’objectif du nouvel avenant au protocole d’accord entre EDF Corse et l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), signé ce mercredi matin dans les locaux de la Collectivité de Corse, en présence notamment de Vannina Chiarelli-Luzi, présidente de l’OEHC, et de Sébastien Pietre-Cambacedes, directeur régional d’EDF Corse.



Cet accord vient faire évoluer un protocole initialement signé le 23 janvier 2004, qui prévoyait la mise à disposition par EDF d’une partie de l’eau brute issue de l’aménagement hydroélectrique du Rizzanese au bénéfice de l’OEHC. Déjà modifié une première fois en novembre 2014, notamment pour adapter les points de prélèvement et les conditions hydrauliques, ce dispositif fait aujourd’hui l’objet de nouveaux ajustements visant à « adapter les modalités d’accès à la ressource disponible, afin de mieux préciser la répartition des volumes définis au cours de la période de mai à octobre et d’assurer une meilleure coordination entre les deux exploitants ».



Concrètement, le volume annuel mis à disposition par EDF reste inchangé, à hauteur de 1,6 million de m³ d’eau brute entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, le nouvel avenant vient préciser la répartition de cette ressource entre deux points de prélèvement. Désormais, 10 % des volumes seront mis à disposition sous pression, en amont de l’usine hydroélectrique, tandis que les 90 % restants seront accessibles sans pression, en aval de celle-ci, au niveau du bassin de démodulation d’EDF. Les quantités d’eau prévues varieront également selon les périodes de l’année, afin de tenir compte des besoins saisonniers. Elles pourront ainsi atteindre 12 900 m³ par jour en juillet et en août, contre 4 800 m³ en mai et 3 200 m³ en octobre.



Au-delà de ces ajustements techniques, cet accord doit surtout permettre d’accompagner un projet de développement agricole dans la vallée du Rizzanese. « L’objectif est également de créer un nouveau périmètre d’irrigation agricole à moyen et long terme d’environ 200 hectares, dans le cadre de la mise en valeur de cette vallée », soulignent ainsi EDF et l’OEHC. Pour y parvenir, l’Office sera notamment chargé de réaliser les ouvrages nécessaires à l’exploitation des volumes d’eau mis à disposition sans pression. EDF permettra de son côté l’installation des équipements de contrôle et de mesure des débits nécessaires aux prélèvements sous pression.



Le nouvel avenant doit également permettre de renforcer la coordination entre les deux établissements, notamment à travers un meilleur partage des informations concernant les opérations de travaux et de maintenance susceptibles d’avoir des conséquences sur leurs activités respectives.



La mise à disposition de cette ressource demeure toutefois soumise à plusieurs conditions, la disponibilité quotidienne des volumes prévus ne pouvant être assurée que « dans la mesure où l’hydrologie du Rizzanese le permet, sans risque de déstabilisation du réseau électrique corse et hors situation de force majeure ».