« E trè cità / Les trois cités » : Une exposition qui valorise l’histoire des quartiers sud de Bastia


Philippe Jammes le Vendredi 3 Octobre 2025 à 16:52

Ce jeudi soir 2 octobre a eu lieu à la Maison des Quartiers Sud Bastia le vernissage de l’exposition « E trè cità / Les trois cités ». Exposition pour, par la création artistique, valoriser l’histoire des quartiers sud de Bastia et la mémoire vive de ses habitants



Valérie Rouyer avec les médiateurs de quartiers et les habitants des quartiers sud de Bastia

« Ce projet photographique a été mené en 2019 dans le cadre du contrat de ville de Bastia, avec le soutien de l'ANCT, dans la cité des Lacs, des Arbres et des Monts » explique Valérie Rouyer, photographe, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie. « L’enjeu majeur du projet était de valoriser l’histoire des quartiers sud de la ville et la mémoire vive de ses habitants. Cette exposition présentée à la Maison des Quartiers Sud de Bastia* présente une série photographique de portraits de rue que j’ai réalisée en noir et blanc argentiques à la chambre photographique. Ces portraits font écho au travail de mémoire de Jérôme Camilly, parti à la rencontre d’habitants du quartier Aurore afin de recueillir leur parole dans son texte bilingue, intitulé « Aurore, les trois cités, Aurora, e trè cità » publié en 2019 aux Editions Centre Méditerranéen de la Photographie ». Le vernissage de cette exposition s'est déroulé à la maison des quartiers Sud, jeudi 2 octobre, à 18H30.
Jérôme Camilly, journaliste et écrivain, vit à Ajaccio et a travaillé pour différents groupes de presse écrite, pour la presse audiovisuelle, la télévision où il a été grand reporter, chef de service et rédacteur en chef de la chaîne France 2, et créateur des émissions « Télématin » et « Envoyé spécial ». Il est également l’auteur d’enquêtes et de nombreux romans. La traduction de son texte en langue corse a été réalisée par Jean-Marie Arrighi, ancien élève de l’E.N.S. de Saint-Cloud, agrégé de Lettres. Il a enseigne en région parisienne, au lycée et collège Fesch à Ajaccio puis fut inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional de lettres, en charge de la langue et de la culture corses de 1991 à 2016. Il a écrit de nombreux articles pour différents journaux et magazines insulaires et auteur de nombreux ouvrages depuis 1980 dont « Histoire de la langue corse », « Histoire de la Corse et des Corses », « Grandes dates de l’Histoire de la Corse », « Ponte Novu Récits, mémoires et analyses ».
*Exposition à la Maison des Quartiers Sud de Bastia du 3 au 31 octobre 2025
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi
 





