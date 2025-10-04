« E trè cità / Les trois cités » : Une exposition qui valorise l’histoire des quartiers sud de Bastia

« Ce projet photographique a été mené en 2019 dans le cadre du contrat de ville de Bastia, avec le soutien de l'ANCT, dans la cité des Lacs, des Arbres et des Monts » explique Valérie Rouyer, photographe, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie. « L’enjeu majeur du projet était de valoriser l’histoire des quartiers sud de la ville et la mémoire vive de ses habitants. Cette exposition présentée à la Maison des Quartiers Sud de Bastia* présente une série photographique de portraits de rue que j’ai réalisée en noir et blanc argentiques à la chambre photographique. Ces portraits font écho au travail de mémoire de Jérôme Camilly, parti à la rencontre d’habitants du quartier Aurore afin de recueillir leur parole dans son texte bilingue, intitulé « Aurore, les trois cités, Aurora, e trè cità » publié en 2019 aux Editions Centre Méditerranéen de la Photographie ». Le vernissage de cette exposition s'est déroulé à la maison des quartiers Sud, jeudi 2 octobre, à 18H30.

Jérôme Camilly, journaliste et écrivain, vit à Ajaccio et a travaillé pour différents groupes de presse écrite, pour la presse audiovisuelle, la télévision où il a été grand reporter, chef de service et rédacteur en chef de la chaîne France 2, et créateur des émissions « Télématin » et « Envoyé spécial ». Il est également l’auteur d’enquêtes et de nombreux romans. La traduction de son texte en langue corse a été réalisée par Jean-Marie Arrighi, ancien élève de l’E.N.S. de Saint-Cloud, agrégé de Lettres. Il a enseigne en région parisienne, au lycée et collège Fesch à Ajaccio puis fut inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional de lettres, en charge de la langue et de la culture corses de 1991 à 2016. Il a écrit de nombreux articles pour différents journaux et magazines insulaires et auteur de nombreux ouvrages depuis 1980 dont « Histoire de la langue corse », « Histoire de la Corse et des Corses », « Grandes dates de l’Histoire de la Corse », « Ponte Novu Récits, mémoires et analyses ».

*Exposition à la Maison des Quartiers Sud de Bastia du 3 au 31 octobre 2025

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

