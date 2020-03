"E Zizule : Les Suffragettes, torna vignale !" mis en scene ce weekend à Pigna

Cette programmation choisie par Artemusa Cumpagnia, à une semaine des élections municipales et le jour de la fête de la femme, n’est pas anodine !



Comédie « nustrale », cette pièce évoque la politique, ses pratiques séculaires ainsi que les droits des femmes conquis peu à peu, au fil du temps.



Le scénario est le fruit d’une écriture collective (Evelyne Martelli, Veronique Orsini, Marie-Noelle Filippini). La mise en scène a été confiée à Marie Clair Peretti, metteur en scène et comédienne professionnelle, dont l’univers théâtral et la personnalité ont conquis tous les membres de la troupe. La musique originale est composée par Emilia Peretti Martinez, sa fille ; les décors par Freddy Chandy et Livia Acquaviva .





Synopsis:

3 années écoulées depuis les élections municipales, Rosa Santoni a en effet réussi à ravir la mairie de Lupinetta. Malgré le soutien indéfectible et l’enthousiasme de son conseil municipal, faire de la politique n’est pas chose aisée. Difficile de faire cohabiter domaine publique et domaine privé. Entre pouvoir en coulisses et coups lisses du pouvoir... Vaste programme qui promet d’être épique !!!







Comédiens

Steve Boucher, Thomas Brignetti, Marie-Noelle Filippini, Virginie Leymarie, Evelyne Martelli, Veronique Orsini, Denise Ruggieri, Gilles Suchier.