Drame au large de Cargese : un bateau s'échoue sur la côte. Le corps de l'un des deux passagers demeure introuvable

Une opération de sauvetage e coordonnée par le CrossMed à Cargèse (après une alerte déclenchée CROSS un peu avant 20 heures par les 2 occupants (1 homme et 1 femme) d'une vedette à moteur annonçant que leur embarcation était en train de s'échouer.

Aussitôt d'importants moyens étaient engagés par la préfecture maritime de Méditerranée pour tenter de retrouver les deux personnes en détresse.





Le Puma de l'Armée de l'air basé à Solenzara a longtemps survolé la zone avant d'être, relayé par Dragon 20, l'hélicoptère de la Sécurité civile. Dans le même temps ces recherches aériennes étaient doublées de recherches à pied sur la côte par les pompiers du SIS 2A













Ce que l'on redoutait était confirmé quelques instants plus tard par Dragon 20 : 2 corps inanimés étaient repérés à 450 m de la côte, où se rendait la vedette SNS 150 des sauveteurs en mer d'Ajaccio. Le premier corps était récupéré à 0h25 et ramené à Cargese après que la vedette de la SNSM ait perdu de vue le second corps.





Les recherches ont été interrompues à 1h10 après décision du préfet maritime de Toulon : il est vrai que Dragon 20, en fin de potentiel, était contraint de quitter la zone ainsi que le souligne la préfecture maritime.



Plus d'infos à venir