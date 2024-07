Double pluie d’étoiles filantes : comment les observer en Corse ?

C’est un phénomène qui se produit tous les 5 ans. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, deux pluies de météorites - les Delta aquarides et les Alpha capricornides, très brillants - traverseront le ciel à peu près au moment. La plupart de ces pluies proviennent de débris de comètes. Lorsque des roches pénètrent à grande vitesse dans l’atmosphère terrestre, la résistance de l’air les rend très chaudes. Cela fait briller l’air autour d’elles et laisse brièvement une queue de feu lumineuse derrière elles - la fin d’une « étoile filante ».



Pour être aux premières loges de ce spectacle grandiose, Alexis Giacomoni, créateur de l’entreprise insulaire de médiation scientifique « Horizon Astronomie », conseille de « se placer sous un ciel sombre et dégagé, loin des lumières de la ville. Plus vous êtes éloignés de la pollution lumineuse, plus vous verrez des météores, même les plus faibles. Pour les photographier, il vous faudra vous munir d’un trépied et ouvrir le diaphragme de l’appareil au maximum. Vous pourrez ensuite faire des poses de dix secondes en balayant le ciel. L’endroit le plus approprié pour assister à cette pluie d’étoiles est le centre corse, vers la Plaine de Peri, ou bien les îles Sanguinaires. », explique le scientifique.



Certaines applications gratuites à télécharger comme Stellarium, SkySafari, StarWalk ou Sky Tonight vous donneront également la possibilité de vous orienter afin de vous placer à l’endroit idéal pour contempler cette pluie d’étoiles.



100 météores par heure

Pour les amateurs d’astronomie, d’autres événements célestes à couper le souffle sont à prévoir en cours d’été. Les 11 et 12 août prochains, il sera possible d’observer jusqu’à 100 météores par heure. Cette date correspond en effet à un pic d’activité de l’une des pluies de météores les plus célèbres et attendues de l’année : Les Perséides.



Et ce n’est pas tout : le 28 août prochain, à l’aube et avec un équipement adapté, vous pourrez observer également différentes planètes comme Mercure, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne alignées dans le ciel. L’une des plus grosses pluies d’étoiles filantes remonte à l’année 1999, avec une impressionnante recrudescence des Léonides.



Les observateurs européens assistèrent à un regain d'activité le 18 novembre. Le nombre de météores a alors dépassé 1000 par heure - le minimum requis pour considérer qu'il s'agit d'une vraie tempête d'étoiles filantes.