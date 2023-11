Dotation de continuité territoriale : 40 millions d'euros supplémentaires pour la Collectivité de Corse

DCT majorée de 40 M€, mais pour un an seulement : une victoire, mais partielle et temporaire, obtenue par l’action convergente du Conseil exécutif, des parlementaires corses, du @GroupeLIOT_An et son Pdt @BertrandPancher, et l’accord, au terme de longs échanges, du Gouvernement. https://t.co/xM5EmecB9Q

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, mercredi 8 novembre, par 111 voix (aucun vote contre), une rallonge budgétaire de 40 millions d'euros pour la dotation de continuité territoriale en Corse. Les amendements, proposés par les députés corses Laurent Marcangeli et Jean-Félix Acquaviva, ont été accueillis favorablement par tous les députés qui ont actée une augmentation de 40 millions d'euros de l'enveloppe annuelle totale de 187 millions, dédiée à assurer des liaisons entre l'île et le continent.Maintenue à un montant annuel de 187 millions d'euros depuis 2009, cette allocation, répartie entre les secteurs aérien et maritime, avait déjà connu une augmentation exceptionnelle de 33 millions l'année précédente. Cependant, les coûts de la continuité territoriale n'ont cessé d'augmenter au fil des ans, principalement en raison de facteurs externes tels que l'augmentation du coût du carburant et les taxes environnementales qui touchent les services aériens. "Si on demande un abondement, ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes de gestion de cette enveloppe, c'est tout simplement parce que les coûts d'exercice du service public et maritime entre la Corse et le continent ont explosé. Cela est lié à des facteurs externes, et en particulier à l'explosion du surcoût carburant mais aussi aux taxes environnementales qui s'appliquent sur le service aérien." a expliqué Jean-Félix Acquaviva en commission.Au lendemain du vote à l'Assemblée nationale, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, a exprimé sa satisfaction quant à l'augmentation de 40 millions d'euros de la dotation de continuité territoriale. Toutefois, il a souligné que cette victoire était partielle et temporaire, puisqu'elle était prévue pour une seule année. Il a salué cette avancée comme le résultat de l'action convergente du Conseil exécutif, des parlementaires corses, du Groupe LIOT, présidé par Bertrand Pancher, et de l'accord obtenu après de longs échanges avec le Gouvernement.Ce vote intervient alors que l'attribution du marché public pour la future Délégation de service public (DSP) aérienne est en cours. Les compagnies aériennes, notamment Air Corsica en partenariat avec Air France, font face à une concurrence féroce de la part de Volotea, qui a proposé des compensations financières considérablement plus faibles pour les liaisons entre les aéroports d'Ajaccio et de Bastia vers Marseille et Paris Orly.