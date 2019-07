Don de sang : encore une belle mobilisation ce jeudi à Moriani

Rédigé par La rédaction le Jeudi 4 Juillet 2019 à 16:31

Malgré cette journée caniculaire plus de 50 personnes se sont mobilisées ce 4 juillet pour donner un peu de leur temps et de leur sang .

L'EFS (Établissement Français du Sang) a ainsi pu récolter 38 poches de sang et ajouter à ses fidèles donneurs 4 nouveaux bénévoles.



C'est souvent en famille que se présentent les donneurs au bus de collecte, comme ici sur la photo : Claire, à droite, qui est venue avec ses 2 charmantes filles Elsa et Lola, accompagnée de son amie Anne-Camille.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie