Domaine de Casabianca : la satisfaction de la FDSEA

La rédaction le Mercredi 19 Janvier 2022 à 07:40

Après l'action organisée jeudi 13 janvier par la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Corsica Suprana et la rencontre avec le préfet de Haute-Corse, la situation concernant l'affaire du Domaine de Casabianca semble proche de la fin.



Dans un communiqué la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de Haute-Corse indique que la préfecture s'est engagée à elaborer, en accord avec le liquidateur et la SAFER CORSE, un protocole précis à soumettre aux différents bailleurs.