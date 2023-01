Dojo Cobra Kai : un nouveau club de karaté dans les quartiers sud de Bastia

Ce mercredi 4 janvier, ils étaient une bonne quinzaine d’enfants de 6 à 12 ans à suivre leur 1cours de karaté dans les locaux du Centre Communal François Marchetti à Paese Novu, dans les quartiers sud de Bastia. Face à eux Charles et Cassandra Sampieri, plutôt émus car c’est ici même que Charles, le papa et Cassandra, la fille, ont débuté dans cet art martial enseigné alors par une figure du karaté insulaire, François Sampieri, père de Charles. Retour aux sources donc pour ces deux hauts gradés du karaté. Charles, entraîneur principal est 4Dan, coach international et arbitre régional. Cassandra, 1Dan, est membre de l’équipe de France, vainqueur de la Coupe de France junior, 2 fois sélectionnée aux Championnats du monde jeunes. Cassandra est également Ambassadrice du Sport à Collectivité de Corse. Charles, Alexandra, son épouse, 1Dan, préparatrice mentale et Cassandra s’occupent aussi du Karaté Goju Ryu de Borgo « J’ai voulu implanter le Dojo Cobra Kai ici à Paese Novu car c’est un quartier dit -prioritaire- de la ville de Bastia » explique Charles Sampieri. « Les quartiers sud de Bastia véhiculent souvent une mauvaise image. Aussi à travers notre sport et le code moral qui lui est cher on peut contribuer à la lutte contre la délinquance. L’objectif est aussi d’atténuer les inégalités sociales et de restaurer un lien social, favoriser le vivre ensemble par le biais du sport. Pour cela nous proposons des tarifs attractifs, proches de la gratuité, qui permettent aux familles les plus modestes d’offrir une activité sportive à leurs enfants, grâce au Pass’Sport et au Sporti Pass. Toujours dans un souci d’égalité le Dojo Cobra Kai offre un karaté gi, kimono, à tous ses licenciés ».En partenariat avec le Centre Social Communal François Marchetti, le nouveau club dispose de deux créneaux d’une heure les mercredis et vendredis de 18h30 à 19h30.