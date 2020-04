Disparition de Pierre Chaubon : l'hommage du Conseil exécutif de Corse

Il va manquer à cette Assemblée, lui qui en éclaira si souvent les débats et les choix par des interventions précises, argumentées, lumineuses, capables de synthétiser et de réconcilier les positions les plus éloignées pour proposer un chemin de convergence, qui apparaissait possible, voire évident, dès après qu’il eût parlé.

Parmi tant de contributions décisives au débat public et à la décision politique, rappelons le rapport de la Commission qu’il présidait, et auxquels il donna son nom.

Ou encore sa détermination à ce que soit instituée la Chambre des territoires, en laquelle il voyait une institution contribuant à l’équilibre global des pouvoirs et à la représentation des territoires.

Comment enfin, ne pas retenir, sa cordialité jamais démentie, sa parole juste et toujours apaisante, y compris dans les échanges nocturnes les plus enfiévrés ou dans les circonstances les plus tendues.





Pierre manquera à notre Assemblée et à notre Collectivité de Corse, pour la naissance de laquelle il s’est tant battu, y compris, quelquefois, en assumant son désaccord avec sa propre famille politique.

Pierre manquera aussi à son village de Nonza, dont il guidait depuis longtemps les destinées, et à sa région du Cap Corse, qu’il voulait exemplaire et innovante pour compenser les injustices et les difficultés héritées de l’histoire.





Pierre manquera enfin à la Corse, lui qui la servait avec passion, et a plaidé avec constance et détermination en faveur d’un lien repensé entre l’île et l’Etat, entre la Corse et la République, deux attachements et deux fidélités entre lesquelles il ne voulait pas avoir à choisir.

Adieu Pierre. Tu n’es plus.

Mais nous restent ton sourire, ta voix, et ta présence, qui continueront d’accompagner nos débats et, je l’espère, d’éclairer nos choix.