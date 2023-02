Devenir esthéticienne en Corse : comment faire ?

À l’image de tout métier ordinaire, la profession d’esthéticienne nécessite de détenir un diplôme reconnu par l’État. À Corse, le niveau de base nécessaire est le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en Esthétique. En règle générale, cette qualification s’obtient au moins 2 ans après l’enseignement secondaire ou en 1 an après le baccalauréat. Toutefois, il est toujours préférable de connaître le prix d'une formation en cap esthétique avant de se lancer.Après avoir obtenu ce diplôme, vous pourrez continuer les études et obtenir par la suite un brevet ou un bac professionnel en esthétique. Avec ce dernier, vous cultivez plus de connaissances et de savoir-faire en matière d’entretien du visage et de management de salon de parfumerie ou de beauté. Par ailleurs, il est vivement recommandé de souscrire à une bonne formation avant de composer les épreuves du CAP Esthétique et d’obtenir votre diplôme.La formation tient généralement compte de deux dimensions. La première est liée à la connaissance théorique. Là, vous apprenez les notions basiques en esthétique, que ce soit les outils nécessaires, les stratégies à adopter et les qualités dont il faut faire preuve pour réussir dans le métier.La seconde dimension quant à elle prend plutôt un aspect très pratique. À ce niveau, il s’agit simplement de mettre en application les notions acquises, et ce, sous la supervision d’un mentor. À l’issue de la formation, vous pourrez maintenant passer vos examens en vue de décrocher votre diplôme qui vous confère le plein droit d’exercer en Corse.Si vous souhaitez vous former en vue de devenir une esthéticienne professionnelle, alors il existe deux possibilités que vous pourrez envisager. À Corse, il est possible de voir plusieurs centres ou écoles de formation. Vous pourrez vous y rendre afin de suivre les cours en présentiel. L’essentiel est de choisir une école certifiée qui pourra vous rendre un diplôme d’État.Toutefois, vous pourrez suivre une formation en soin esthétique en ligne. Cette option est d’ailleurs la plus employée aujourd’hui, vu les nouvelles tendances de la technologie et de la digitalisation. Elle vous permet de suivre les différents modules de la formation depuis n’importe où. De plus, elle offre la possibilité à toute personne exerçant un métier ou non, de se former pour avoir une seconde qualification.L’avantage est que vous n’aurez pas à vous déplacer et qu’ainsi vous réalisez des économies sur votre revenu. Par ailleurs, si éventuellement vous avez des troubles de vision face à un écran, alors la première option s’avère plus adaptée.Cultiver les bonnes manières et avoir des qualités requises sont indispensables pour devenir une esthéticienne performante. En matière d’esthétisme, vous devez nécessairement adopter une bonne aptitude vestimentaire, c’est-à-dire être parfait conformément à votre profession. Votre présentation physique doit être parfaite, que ce soit en matière de coiffure ou de maquillage. En toute circonstance professionnelle, mettez une tenue soignée et raisonnable.En tant qu’esthéticienne, vous devez avoir une excellente qualité d’écoute et d’observation. Cela vous permet de mieux choisir les styles visant à rendre vos clients plus attirants tout en respectant les goûts et les préférences de ces derniers. Aussi, vous devez être en mesure d’appliquer à la lettre la pédagogie en ce qui concerne votre métier. Cela dit, vous devez toujours fonctionner suivant des règles méthodologiques et principes bien définis.Par ailleurs, dans l’exercice de votre profession, vous pourrez rencontrer des clients qui ne vous faciliteront pas du tout la tâche. Dans ces cas, vous devez quand même garder votre sang-froid et faire preuve d’une patience totale. Quelles que soient les circonstances, vous devez aussi faire preuve de délicatesse afin de garantir une meilleure image auprès des clients.Comme autre qualité, un bon sens du relationnel vous sera d’une très grande utilité dans vos activités. En effet, la manière dont vous côtoyez et traitez vos prospects les rendra plus fidèles à vos services. Bien qu’en faisant du relationnel, il est toujours souhaitable de rendre un travail qualitatif et satisfaisant. Le respect de la vie privée de vos clients est également primordial pour la pérennité de votre affaire.Bien avant d’aborder le sujet en rapport au salaire, il est utile de savoir qu’il existe deux catégories de professionnels en esthétique. On distingue les esthéticiennes indépendantes d’une part et celles qui travaillent dans un institut ou salon d’autre part. Ainsi, dans la première catégorie, les professionnels travaillent pour leurs propres comptes. Ainsi, ils sont payés directement pour chaque service rendu et n’ont de compte à rendre à aucun supérieur.Dans cette optique, il n’est pas possible de parler de salaire, mais plutôt de chiffre d’affaires. Ce dernier fait alors la somme des coûts des services rendus par rapport à une période donnée, que ce soit par mois ou par année : c’est la rémunération brute. Toutefois, en fonction des régimes fiscaux en vigueur, certaines charges pourraient être prélevées. Le montant obtenu après ces déductions constitue le chiffre d’affaires net.À la différence des professionnels autonomes, les esthéticiennes de la seconde catégorie sont embauchées par une structure spécialisée. Dans ce cas, elles sont rémunérées à un montant fixé d’avance, mais qui pourrait augmenter au fil du temps. De façon générale, une esthéticienne salariée gagne au minimum 1500 euros par mois à raison d’une durée d’activité hebdomadaire de 35 heures.Par ailleurs, de nombreux facteurs peuvent contribuer à l’augmentation du salaire d’une esthéticienne. Parmi ceux-ci, on distingue particulièrement le nombre d’années d’expérience au sein de la structure. Plus le professionnel est ancien, plus son salaire est susceptible de connaître une hausse importante. Son ardeur au travail, la qualité de ces services ainsi que les éventuelles heures supplémentaires sont parmi tant d’autres des facteurs de variation de son salaire.