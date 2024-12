Deux accidents en début d’après-midi à Bastia et Biguglia : quatre blessés et trafic ralenti

Le premier accident est survenu aux alentours de 12h30 au niveau du rond-point de Montesoro. Trois véhicules ont été impliqués dans la collision, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers de Bastia. Deux hommes, âgés d’une cinquantaine d’années, ont été pris en charge en urgence relative et évacués vers le centre hospitalier de Bastia.



Moins de deux heures plus tard, avant 14 heures un second accident s’est produit sur la commune de Biguglia, au niveau du rond-point de Ceppe, impliquant deux véhicules. Les pompiers qui ont dépêché plusieurs équipes sur place, ont pris en charge deux personnes blessées : une femme de 53 ans et un homme de 49 ans, tous deux en urgence relative qui ont également été transportés au centre hospitalier de Bastia.



Les deux accidents ont fortement perturbé la circulation dans le secteur en début d’après-midi, avec des ralentissements notables aux abords des axes concernés