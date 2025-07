Deux accidents de la route font 3 blessés dans la nuit en Haute-Corse

Le premier accident s’est produit à un peu avant 1 heure sur la route de sortie de Corte en direction de Casanova, au lieu-dit San Gavino. Une voiture seule a été impliquée dans une sortie de route. Deux personnes, un homme de 70 ans et une femme de 64 ans, légèrement blessés, ont été prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier de Corte.Plus tard dans la nuit, vers 2 heures, un second accident est survenu sur la RT30 à hauteur du lieu-dit Val de l’Olmo, sur la commune de Lumio. Une voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s’embraser. Le conducteur, un homme de 25 ans, a été blessé et transporté au centre hospitalier de Calvi.Sur place, un important dispositif a été déployé : sapeurs-pompiers (ambulance et véhicule de secours routier de Calvi, F2 véhicules de lutte contre le feu de Belgodère), avec le commandement des opérations de secours par CDG Calvi, ainsi que la gendarmerie, les services des routes de la Collectivité de Corse et les équipes de sécurité routière. La circulation a été réduite à une seule voie pendant l’intervention