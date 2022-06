Des restrictions de l'usage de l'eau pour faire face à la sécheresse en Corse-du-Sud

Depuis le 20 juin dernier, la Corse est en alerte sécheresse. Quatre jours plus tard, face au constat d'un déficit très marqué en eau sur l'ensemble de l'ile, la préfecture de Corse-du-Sud a mis en place, par arrêté préfectoral, de restrictions provisoires des usages de l'eau, "afin de préserver la ressource et satisfaire les besoins humains et les activités économiques, en particulier l'agriculture."



Voici ce qu'il est interdit de faire entre 9 et 19 heures à partir de samedi 25 juin



- le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipés d'économiseurs d'eau



- le lavage des véhicules professionnels, hormis ceux soumis a impératifs sanitaires ou techniques (bétonnière ...) et sous réserve qu'ils le soient dans une aire prévue à cet effet



- la vidange et le remplissage des piscines privées (hors exploitation professionnelle) et bassins d'agrément



- le lavage des bateaux saut suite à des travaux sur coque ou a entretien du moteur. hors bateaux professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques



- l'arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément



- le lavage ou l'arrosage des voies de circulation privées et des terrasses privées, y compris par brumisateur



- l'arrosage ou l'irrigation de terrains non cultivés



- l'arrosage par dispositif de type « goutte à goutte » des pelouses des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément



- l'arrosage des cultures maraîchères



- l'arrosage des terrains de sport, terrains de golf, pépinières jardins publics



- le lavage des espaces et voies de circulation publics



- l'irrigation des cultures fourragères



Ces restrictions d'usage sont valables sur l'ensemble du département de Corse-du-Sud et sont applicables aux propriétaires privés ainsi qu'aux collectivités publiques.