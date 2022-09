Des rafales de vent à plus de 200 km/h enregistrées à Cagnano

V.L. le Mercredi 28 Septembre 2022 à 14:28

Au cours des dernières heures, la Corse, placée en vigilance jaune, a été balayée par de violentes rafales de vent. Le libeccio a frappé surtout le Cap Corse où les services de Météo France ont enregistré ce mardi 27 septembre des rafales à 201 km/h, proches des records pour cette période à Cagnano. Les services météorologiques ont aussi relevé 150 km/h au Cap Sagro et à Ersa, 132 km/h à la Nivose de Maniccia , 121 km/h à Île-Rousse et au Cap Pertusato et 115 km/h à La Chiappa.

L'île est à nouveau placée en alerte vent violent à partir de ce mercredi 28 septembre à 18 heures jusqu'à demain matin 6 heures.