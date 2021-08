Des danses latines en plein coeur de Bastia

Ce sont Daria et Christophe de l'école de danse Hangar 127 qui ont animé cette soirée danses latines : «Notre association Esta Loca a été créée en 2012 » affirme Daria Mazzieri, fondatrice avec son mari Christophe de cette école de danses latines. «Aujourd’hui l’école a pris le nom de Hangar 127 car nous sommes hébergés dans un hangar de la zone industrielle de Furiani, d’où le nom de Hangar, le 127 faisant référence à la date de naissance, à l’envers, de l’association, le 7 décembre 2012.»C’est par sa sœur que Daria a découvert la Salsa : «Ma sœur pratiquait les danses latines à Paris et quand elle est rentrée à Bastia, elle a souhaité me faire découvrir toutes ces danses ensoleillées. J’ai mis un pied dedans, puis 2 puis tout le corps. Danseurs amateurs, avec mon mari on a alors voulu faire à notre tour découvrir et partager notre passion au plus grand nombre».Aujourd’hui Daria et Christophe dispensent des cours au quotidien, tous les soirs à partir de 19 heures : «On y enseigne salsa cubaine, salsa portoricaine, bachata, merengue, kuduru et kizomba. Ces danses sont très festives, ce sont des danses du soleil qui permettent de sortir du quotidien, favorisent l’évasion. On peut les pratiquer à tous les âges. En septembre, si la crise sanitaire le permet nous aurons des sessions enfants pour les 12/13ans. A partir de 14 ans ils sont intégrés à la section adulte». Ces danses latines ne réclament pas de prédispositions spéciales. «Les danses sont accessibles à tous. Elles sont même pratiquées par des personnes connaissant des petits soucis de santé et elles les aident à les résoudre. Il n’y a aucune contorsions, ni acrobaties. Elles n’ont pas les mêmes rigueurs que la danse classique ou contemporaine qui réclament elles de la technique. Il y a juste une coordination à avoir au niveau des membres et un partage avec son partenaire car ce sont des danses de couples ».A l’instar d’autres associations de danse, Hangar 127 a été touchée par la crise sanitaire. «Au début ça a vraiment constitué un choc car toutes les danses de couples ont été bannies en raison de la distanciation, mais on a pu rebondir en proposant des cours en ligne. Et tous nos élèves nous ont soutenus. Beaucoup de personnes ont même découvert la salsa lors des confinements. Cela a fait émerger une véritable passion chez certains ».Lors de ces Milonga organisées par la mairie, le but est de faire découvrir toutes sortes de danses au public. «Au départ la mairie avait instauré cette animation pour le tango, d’où le terme de Milonga. Elle a voulu ensuite étendre ce concept à d’autres danses comme les danses latines ou la country. Le principe est le même : une notion de d’initiation, de découverte, de partage. On fait des danses en ligne avec des pas de base». Du 6 au 9 septembre prochain, toujours en fonction de la pandémie, l’association de Daria et Christophe organisera une opération Portes ouvertes.Une nouvelle occasion peut-être pour vous de faire le ... pas.Hangar 127 : ZI Erbajolo – Furiani. Tel : 06.11.56.35.02Site internet : Hangar 127 FB : Hangar 127