Dès 50 ans un test peut vous sauver la vie…

Aujourd’hui en France, le cancer colorectal touche plus de 47 000 femmes et hommes par an, et 17 100 en décèdent. Alors qu’il peut être guéri dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est détecté à un stade précoce, seulement 34,3 % de la population concernée, les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans, réalisent l’examen de dépistage

Simple et efficace, ce dépistage* est à réaliser chez soi, tous les deux ans. Le test peut être commandé en ligne, ou retiré chez son médecin ou chez un pharmacien participant**.



Pour informer les Français sur les bénéfices de ce dépistage et les encourager à réaliser le test chez eux, l’Institut national du cancer déploie une nouvelle campagne d’information à l’occasion du mois de mobilisation contre le cancer colorectal. Rappelons qu’il s’agit du 2e cancer le plus meurtrier en France.





* Ce test concerne les femmes et les hommes de 50 à 74 ans, sans antécédents ni symptômes. Les personnes concernées reçoivent une invitation à réaliser un test de dépistage du cancer colorectal. Pour obtenir le test, ils peuvent prendre rendez-vous chez leur médecin, le commander en ligne sur monkit.dépistage- colorectal.fr ou le retirer dans les pharmacies participantes.