"Derrière les Murs de Sainte-Claire" projeté à Porto-Vecchio

Evoquer le milieu carcéral n'est pas une chose aisée, surtout si l'on aborde le sujet avec tout qu'il peut receler de facettes plus que sensibles. Pourtant, avec ce docu-film, Michèle Don Ignazi nous fait entrer dans une autre dimension en évoquant la prison bastiaise, ancien couvent, qui a fermé ses portes en 1993.

Un établissement pénitentiaire différent que la réalisatrice nous fait découvrir tout au long d'une visite des lieux, mais, également, au travers des personnes qui y on vécu, détenus mais aussi gardiens qui livrent des témoignages étonnants.

Un périple de 52 minutes au cours duquel, la célèbre prison, nichée au cœur de la Citadelle de Bastia nous dévoile son âme et même si le milieu n'y était, à priori, guère favorable on découvre que dans cet espace confiné il y avait de vrais relations humaines, avec des codes et des règles.

Un voyage dans le temps, aussi, au sein d'un autre siècle, certes très proche, mais qui nous emmène sur les traces de ceux qui y ont passé une partie de leur vie dans ce lieu à taille humaine, bien loin des usines modernes.