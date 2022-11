Dérives mafieuses : quel bilan pour les collectifs et la LDH après la session de l'Assemblée de Corse ?

"Le sentiment est contrasté". Après des heures d'échange et d'écoute, Léo Battesti, cofondateur du collectif "Maffia No', A Vita iè" résume ainsi une journée marquée par deux gros temps forts. "Autant ce matin, on était un peu frustrés car on ne pouvait pas intervenir et clarifier certaines prises de position, mais c'étaient les règles du jeu, rappelle-t-il à propos du "débat" général de la matinée - qui s'est plutôt traduit par des prises de paroles successives des différents groupe. Autant ce soir, on a eu la possibilité de longuement nous expliquer, d'aller au fond des choses. On a la satisfaction de voir une forme d'intelligence collective qui a fonctionné et qui va produire. Je crois qu'il y a un large consensus sur le fait qu'il y a une dérive mafieuse dans l'île - ce qui n'était pas gagné - et surtout, qu'il faut organiser des moyens pour la contrer."



De ces trois heures de discussion de ce vendredi après-midi, Léo Battesti est certain d'avoir avancé, au moins dans les têtes de chacun. "Nous pensons avoir progressé sur le fait d'aller vers des modifications de lois pénales, même s'il y a des réticences, assure-t-il. En expliquant mieux les choses, on se retrouve de plus en plus avec des gens qui disent être prêts à évoluer."



Mais toujours aussi contrasté dans son bilan, le membre du collectif "Maffia No', A Vita iè" ne déroge pas à ses principes, notamment concernant les propositions de son association. "Si l'arsenal législatif actuel avait fonctionné, ça se saurait, clame-t-il. Il est inadapté à ce type de criminalité très sophistiqué. On est dans un domaine où il y a vraiment une grande expertise juridique, avec une grande information, donc il faut se hisser à leur niveau."