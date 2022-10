Dépistage du cancer du sein. : #CORSICAEXPRESS 2K22 permet de recueillir 5 845€

Partis le 6 octobre dernier depour traverser laen stop, Laurent, Xavier et Antony ont tout au long de leur parcours diffusé des lives et des vidéos sur le réseau socialpermettant de partager leur expérience et de récolter des fonds au profit de lavia un lien mis à disposition au niveau national.Cette action a permis de récolter en tout 5845€ en 3 jours grâce à la générosité et la solidarité des insulaires. Ce fut une très belle surprise de recueillir un tel montant via un lien de collecte de fond caritatif.Tous les fonds récoltés via le lien seront reversés en intégralité à la Ligue Contre le Cancer en Corse.Cet évènement a été aussi l’occasion de rappeler aux femmes l’importance dudépistage organisé qui offre une deuxième lecture des clichés de mammographie, un deuxième avis médical, ainsi que l’avantage d’un dépistage précoce, un cancer détecté tôt augmente les chances de guérison et diminue la lourdeur des traitements et des séquelles éventuelles.