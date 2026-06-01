Défi - Jean-Sébastien Scipilliti se lance dimanche sur le Mare à Mare Sud

Le coureur Ajaccien sera donc le premier à tenter le Mare à Mare en mode record dans ce sens. à savoir de l'Est vers l'Ouest. La marque de référence sur ce sentier de randonnée, mais dans le sens inverse, date du 9 mai 2021 par Lambert Santelli, le recordman du GR20, et Noël Girodano en 9h15.

Bénéficiant des conseils de Gilles Tarnier, Jean-Sébastien Scipilliti se donne une barrière horaire haute de 12 heures pour rejoindre l'église de Propriano terme de ce défi. Mais avant de retrouver le Valincu, le trailer ajaccien devra passer par Cartalavonu, puis à proximité de Foce Alta, point haut du parcours, Levie, Serra di Scopamena, Sainte-Lucie de Tallano, Fozzano et enfin Burgo avant de terminer par 9 kilomètres de bitume pour clore ce défi. L'arrivée à Propriano est prévue à 19 heures.

Dans tous les cas le temps réalisé ce dimanche sera la référence à battre pour les futurs candidats

GAP