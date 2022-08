Dédiée au rural, la 1ère édition du Festival Camini commence ce lundi

Lundi 8 août

Mardi 16 août

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août

Jeudi 25 août

19h : MoïtaLe Jakez OrkeztraChanson FrançaiseLe Jakez chante depuis 2007 en Corse et ailleurs ses propres chansons, tour à tour poétiques, humoristiques et surréalistes. Après 3 albums le groupe de Jacky Le Menn s’est lancé durant 2 années dans un projet de Space Opéra intitulé « Cosmolitude ». Il revient cet été avec un concert « à l’ancienne » un peu folk, un peu musette, un peu … punk floral.Jacky Le Menn : chant, guitares - Célia Picciocchi : chant, violon - Paul-Antoine de Rocca Serra : violoncelle - Laurent Gueirard : percussions21h : Monticello – Parc de Saleccia« Berthe »Musique Électro-RockBerthe est une aventure musicale née de la rencontre entre les machines et les instruments. Une musique ancrée dans les productions électroniques, qui vient flirter avec des sons que la musique électronique n’a pas pour habitude d’embrasser. Le grain naturel, organique, produit par les sonorités de la trompette, des percussions, de la guitare, ou encore de la basse, se marie aux synthétiseurs analogiques, aux boîtes à rythmes et aux samples.Olivier Bertholet : Chant, trompette, synthétiseur - Pasqua Pancrazi : Machines - Laurent Gueirard : basses, percussions - Jacky Le Menn : guitare - Romain Del Vescovo : son21h : Girolata« Berthe »Électro-Rock21h : Scolca – Piazza Culettu« Cosmétique de l’ennemi »Pièce de théâtreAdaptation théâtrale du roman d’Amelie Nothomb.Après 3 semaines au festival d’Avignon 2022, Cosmétique de l’Ennemi revient en Corse. Adèle Bussière, femme d'affaires, attend son avion qui est retardé pour un temps indéterminé. Seule sur cette banquette d'aéroport, elle patiente... Profitant de la situation, Textor Texel, personnage tout aussi mystérieux que captivant, l'aborde et lui raconte son histoire, étrange et monstrueuse. Peu à peu, il va conduire Adèle à retrouver le chemin intérieur de sa propre monstruosité.Mise en scène : Antonella Negroni. Comédiens : Isabelle Eisenstein et Jacques Bouisset Musique : Jérôme Casalonga20h : Ampaza« Cosmétique de l’ennemi »Pièce de théâtre21h : Gualdariccio« MÀ »Musique Pop électroMÀ, c’est la croisée des mondes entre 2 artistes et 2 esthétiques – l’acoustique portée par Marie-Cécile Hanin et l’électronique par Pasqua Pancrazi. Au fur et à mesure de leurs rencontres, ils trouvent une vibration commune qui les amène à unir leur créativité et leurs savoir-faire. Marie-Cécile écrit, compose et Pasqua explore, multiplie les collaborations et développe au fil de ses expériences une capacité d’écoute et d’attention qui lui permet de saisir les intentions des autres et de les élever à travers ses arrangements. Tout le reste réside dans le maintien de l’équilibre. C’est ici que se situe MÀ.Marie-Cécile Hanin : Machine-voix - Pasqua Pancrazi : Machine