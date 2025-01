Déclaration d'armes : la Corse respecte-t-elle l’obligation de posséder un compte SIA ?

Dès la création de son compte, “le détenteur a directement accès à son râtelier numérique dans lequel il retrouve toutes les armes qu’il détient”, précise la Direction de l'information légale et administrative. “Pour ceux dont les armes n’apparaissent pas dans le râtelier numérique, le détenteur doit les enregistrer lui-même. Il dispose d’un délai de six mois, à compter de la date de création de son compte, pour mettre à jour son râtelier.” De plus, les licenciés et anciens licenciés de ball-trap ou de biathlon, ainsi que les anciens licenciés de tir ont jusqu’au 6 janvier 2026 pour créer un compte SIA.



La préfecture de Corse-du-Sud précise qu’une tolérance est acceptée “pour les personnes retardataires, ayant un profil chasseur, créant un compte SIA dans le courant du mois de janvier”. Elle ajoute que “par la suite, une procédure administrative pourra être enclenchée pour chaque chasseur ayant déclaré des armes dans l’ancien logiciel et n’ayant pas créé de compte SIA”. En effet, posséder une arme non déclarée sur cette plateforme est considéré comme illégal en cas de contrôle. La loi précise que “le port d'arme illégal peut être puni d'une amende allant de 750 à 500 000€ et d'un à 10 ans de prison. Les sanctions infligées dépendent de la catégorie de l'arme”.