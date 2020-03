Déchets : le centre d'enfouissement de Prunelli-di-Fium’Orbu bloqué

MV le Mercredi 25 Mars 2020 à 16:09

Ce mercredi 25 mars plusieurs membres du "Collectif contre le tout enfouissement à Prunelli di Fium'Orbu" et quelques élus locaux ont bloqué le centre d'enfouissement.



Les manifestants ont empêché le dépôts de balles de déchets ménagers en décomposition importées du grand Bastia .



Sur Facebook le collectif dénonce l'attitude de l'Etat et du Syvadec " ils ont ordonné le transfert des déchets vers Prnuelli pendant cette crise du COVID-19 afin de nous empêcher d'agir sous couvert de confinement."



Dans le post Facebook publié par le Collectif ce dernier accuse ouvertement l'Etat et le président du Syvadec, François Tatti, de ne pas avoir "respecté l'accord qui a été pris Lundi". Un accord qui, d'après les manifestants, aurait du éviter l'acheminement des déchets toxiques sur le site.

