Décès de Nathaly Antona à Ajaccio : les politiques rendent hommage à la députée européenne RN

Nathaly Antona n'aura pas eu le temps de siéger au Parlement européen où elle avait été élue lors des dernières élections européennes. La députée du Rassemblement national est morte ce mardi 18 juin. Elle n'avait que 49 ans. C'est le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a fait part de sa "grande tristesse" dans un communiqué diffusé à à la mi journée. "Le Rassemblement National est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et adresse ses pensées les plus chaleureuses à ceux qui ont œuvré à ses côtés", écrit Jordan Bardella dans son communiqué.





Marine Le Pen, présidente du RN, a salué sur X (anciennement Twitter) la "militante infatigable de la cause nationale" qu'était Nathaly Antona. Elle a souligné son "patriotisme ardent" et son "courage admirable".